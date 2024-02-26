Парламент Венгрии одобрил отставку президента, попавшего в "педофильский скандал"

Венгерский парламент 26 февраля официально одобрил отставку президента Каталин Новак, которая решила уйти с должности на фоне скандала с помилованием причастного к развращению детей, что вызвало широкое общественное возмущение.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

За отставку Новак на первой весенней сессии парламента Венгрии проголосовали все 196 присутствующих депутатов.

Уже бывшая президент после объявления об отставке не появлялась на публике. Она имела право выступить в последний раз в своей роли перед парламентом 26 февраля, но так и не пришла.

До вступления в должность нового президента Венгрии – а это произойдет 5 марта, на восьмой день после голосования в парламенте – исполнять его обязанности будет спикер парламента Ласло Кьовер.

Единственным кандидатом на эту должность является председатель венгерского Конституционного суда Тамаш Шуйок, которого выбрала партия власти "Фидес".

Напомним, Каталин Новак объявила о намерении уйти с поста президента Венгрии после того, как ее решение о помиловании мужчины, осужденного как соучастника за сокрытие дела о сексуальном насилии в детском доме, вызвало огромный общественный резонанс.

Скандал, который разгорелся недавно, связан с решением Каталин Новак помиловать около двух десятков человек в апреле 2023 года, накануне визита Папы Римского.

Среди них оказался заместитель директора детского дома, который помогал бывшему директору скрывать преступления. Директор был приговорен к 8 годам заключения за сексуальное насилие над несколькими несовершеннолетними мальчиками в 2004-2016 годах.

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