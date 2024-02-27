Заступник польського міністра національної оборони Цезарій Томчик заявив, що Польща не розглядає ідею відправлення своїх військових в Україну.

Його заяву, озвучену в ефірі Polsat, наводить Radio Zet, повідомляє "Європейська правда".

Президент Польщі Анджей Дуда на пресконференції після зустрічі західних союзників у понеділок в Парижі розповів, що найгарячіша дискусія розгорнулася навколо питання про відправку військових в Україну. Дуда двічі підкреслив, що "таких рішень абсолютно немає".

Томчик, коментуючи візит президента Дуди до Франції та обговорення щодо залучення союзних військ в Україні, зазначив, що "у Польщі немає такого проєкту та ідеї".

Заступник глави Міноборони також додав, що після візиту Дональда Туска до Франції та Німеччини західні партнери почали обговорювати нові проєкти в галузі озброєнь.

Президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі в Парижі у понеділок допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні.

Чеська Республіка заявила, що не збирається відправляти війська в Україну.