Польша не рассматривает отправку своих военных в Украину – Минобороны

Заместитель польского министра национальной обороны Цезарий Томчик заявил, что Польша не рассматривает идею отправки своих военных в Украину.

Его заявление, озвученное в эфире Polsat, приводит Radio Zet, сообщает "Европейская правда".

Президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции после встречи западных союзников в понедельник в Париже рассказал, что самая горячая дискуссия развернулась вокруг вопроса об отправке военных в Украину. Дуда дважды подчеркнул, что "подобных решений абсолютно нет".

Томчик, комментируя визит президента Дуды во Францию и обсуждение привлечения союзных войск в Украину, отметил, что "в Польше нет такого проекта и идеи".

Замглавы Минобороны также добавил, что после визита Дональда Туска во Францию и Германию западные партнеры начали обсуждать новые проекты в области вооружений.

Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Париже в понедельник допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.

Чехия заявила, что не собирается отправлять войска в Украину.