Дуда підтвердив відсутність консенсусу у Парижі щодо відправки військ в Україну

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що серед союзників Києва немає згоди про відправлення військ в Україну, що раніше допустив президент Франції Емманюель Макрон.

Як пише "Європейська правда", про це Дуда сказав після неформального саміту щодо підтримки України, який пройшов у Парижі, його цитує агентство АР.

За словами Дуди, найгарячіша дискусія точилася навколо того, чи вводити війська в Україну, і "в цьому питанні не було досягнуто згоди".

"Думки тут різняться, але таких рішень немає", – заявив він.

Президент Польщі висловив сподівання, що "найближчим часом ми спільно зможемо підготувати значні поставки боєприпасів в Україну".

"Це зараз дуже важливо. Це те, чого дійсно потребує Україна", – заявив Анджей Дуда.

Президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі в Парижі у понеділок допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні.

Макрон також оголосив, що союзники України створять коаліцію для постачання Києву ракет середньої та великої дальності.

Глава уряду Чехії після зустрічі в Парижі повідомив, що 15 європейських країн підтримують чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів для України за межами Європи.