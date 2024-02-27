В Ісландії може поновитися виверження вулкана, що стихло на початку лютого

Ісландські науковці попередили, що вулканічне виверження на півострові Рейк’янес, що на паузі з початку лютого, може знову поновитися.

Про це повідомляє RUV, пише "Європейська правда".

Ісландський метеорологічний інститут в оновленій оцінці ризику вказав підвищений ризик для зони всередині містечка Гріндавік та довкола нього.

Концентрація магми у цьому районі знову наближається до рівнів, які були перед попередніми хвилями виверження. До середи обсяги можуть досягти того мінімального порогу, після якого ймовірність виверження стає дуже високою.

Фахівці вважають, що виверження може початися досить раптово.

Через попереднє виверження на півострові Рейк’янес, що почалось раптово і так само швидко закінчилося, залишилася без гарячої води та опалення частина країни – лава пошкодила труби, по яких до міст постачалася геотермально нагріта вода.

Нагадаємо, виверження на початку лютого стало вже третім за останні місяці. Перше почалося 18 грудня, друге – 14 січня. Під час другого епізоду відкрилася додаткова тріщина, лава з якої обійшла захисний мур біля міста і знищила три будинки у Гріндавіку.

Уряд Ісландії розглядає варіанти компенсацій за житло для мешканців Гріндавіка, який через постійні виверження став непридатним для проживання.