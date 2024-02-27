В Исландии может возобновиться извержение вулкана, стихшее в начале февраля

Исландские ученые предупредили, что вулканическое извержение на полуострове Рейкьянес, бывшее на паузе с начала февраля, может возобновиться.

Об этом сообщает RUV, пишет "Европейская правда".

Исландский метеорологический институт в обновленной оценке риска указал на повышенный риск для зоны внутри города Гриндавик и вокруг него.

Концентрация магмы в этом районе снова приближается к уровням, которые были перед предыдущими волнами извержения. К среде объемы могут достичь того минимального порога, после которого вероятность извержения становится очень высокой.

Специалисты считают, что извержение может начаться довольно внезапно.

Из-за предыдущего извержения на полуострове Рейкьянес, которое началось внезапно и так же быстро закончилось, осталась без горячей воды и отопления часть страны – лава повредила трубы, по которым в города поставлялась геотермально нагретая вода.

Напомним, извержение в начале февраля стало уже третьим за последние месяцы. Первое началось 18 декабря, второе – 14 января. Во время второго эпизода открылась дополнительная трещина, лава из которой обошла защитную стену возле города и уничтожила три дома в Гриндавике.

Правительство Исландии рассматривает варианты компенсаций за жилье для жителей Гриндавика, который из-за постоянных извержений стал непригодным для проживания.