Частина Ісландії лишилася без опалення через виверження вулкана

В Ісландії тисячі домогосподарств залишилися без опалення в середині зими через третє від грудня виверження вулкана.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Інтенсивність виверження зменшилася до обіду четверга, повідомили в ісландському метеорологічному управлінні, яке займається моніторингом вулканів.

Проте, потік лави потрапив у водопровідні труби в регіоні на південь від столиці, порушивши постачання геотермально нагрітої води, яка використовується для обігріву будинків, і змусивши Агентство цивільного захисту підвищити рівень тривоги до надзвичайного стану.

Аеропорт Рейк'явіка Кефлавік також втратив доступ до гарячої води, але повідомив, що в іншому він працює у звичайному режимі.

Температура в цьому районі становила -7 градусів за Цельсієм і, за прогнозами, ввечері опуститься до -10 градусів за Цельсієм.

Рікке Педерсен, який очолює дослідницьку групу Північного вулканологічного центру, що базується в Рейк'явіку, повідомив, що понад 20 000 людей втратили доступ до гарячої води.

Агентство цивільного захисту попросило людей у постраждалому районі використовувати лише один невеликий електричний обігрівач на домогосподарство, щоб запобігти відключенню електроенергії.

Відновлення гарячого водопостачання через аварійний трубопровід, який вже будується, може зайняти кілька днів.

Вулканічні спалахи на півострові Рейк'янес – це так звані тріщинні виверження, які зазвичай не спричиняють великих вибухів або значного розсіювання попелу в стратосфері.

Однак вчені побоюються, що вони можуть тривати роками, і ісландська влада почала будувати дамби, щоб відвести палаючі лавові потоки від будинків і критично важливих об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, відновлення виверження на півострові Рейк’янес, впритул до рибальського містечка Гріндавік, вранці 8 лютого є вже третім за останні кілька місяців.

Перше виверження почалося 18 грудня, друге – 14 січня. Під час другого епізоду відкрилася додаткова тріщина, лава з якої обійшла захисний мур біля міста і знищила три будинки у Гріндавіку.