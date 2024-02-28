Німецький фрегат вперше зазнав атаки з боку хуситів у Червоному морі

Фрегат ВМС Німеччини "Гессен" відбив першу атаку з боку єменських бойовиків-хуситів у Червоному морі.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Bild.

За даними DPA, корабель, який бере участь у військовій місії ЄС під назвою Aspides, у вівторок ввечері успішно знищив дві ворожі повітряні цілі.

Бундесвер повідомив у Twitter (X), що це були безпілотники, які екіпаж успішно збив. За словами збройних сил ФРН, постраждалих і пошкоджень на фрегаті немає.

Це була перша бойова стрільба ВМС Німеччини в межах операції, яка розпочалася в п'ятницю. Вона вважається найнебезпечнішою військово-морською місією в історії Бундесверу.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідав фрегат ВМС країни "Гессен" перед тим, як той вирушив до Червоного моря для захисту від нападів єменських бойовиків-хуситів.

У грудні США започаткували спеціальну військову місію у регіоні за участі 10 союзників з метою захищати торгові судна. Відтоді збили численні ракети й дрони, запущені хуситами, та неодноразово завдавали ударів по їхніх військових об'єктах та зброї на території Ємену.

З 19 лютого офіційно почала роботу військово-морська місія ЄС для захисту цивільного судноплавства в Червоному морі під назвою Aspides.