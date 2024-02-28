Немецкий фрегат впервые подвергся атаке со стороны хуситов в Красном море

Фрегат ВМС Германии "Гессен" отразил первую атаку со стороны йеменских боевиков-хуситов в Красном море.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Bild.

Отмечается, что корабль, который участвует в военной миссии ЕС под названием Aspides, во вторник вечером успешно уничтожил две вражеские воздушные цели.

Бундесвер сообщил в Twitter (X), что это были беспилотники, которые экипаж успешно сбил. По словам вооруженных сил ФРГ, пострадавших и повреждений на фрегате нет.

Это была первая боевая стрельба ВМС Германии в рамках операции, которая началась в пятницу. Она считается самой опасной военно-морской миссией в истории Бундесвера.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус посетил фрегат ВМС страны "Гессен" перед тем, как тот отправился в Красное море для защиты от нападений йеменских боевиков-хуситов.

В декабре США начали специальную военную миссию в регионе с участием 10 союзников с целью защищать торговые суда. С тех пор сбили многочисленные ракеты и дроны, запущенные хуситами, и неоднократно наносили удары по их военным объектам и оружию на территории Йемена.

С 19 февраля официально начала работу военно-морская миссия ЕС для защиты гражданского судоходства в Красном море под названием Aspides.