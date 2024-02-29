Лікар Білого дому: Здоров'я Байдена дозволяє йому виконувати обов'язки президента

Лікар президента США Джо Байдена Кевін О'Коннор заявив, що американський лідер здатен виконувати свої посадові обов'язки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN.

За його словами, немає "жодних нових проблем" зі здоров'ям президента, виявлених під час цьогорічного медогляду.

"Президент почувається добре, і цьогорічний медогляд не виявив жодних нових проблем. Він продовжує бути здатним до виконання обов'язків та повністю виконує всі свої обов'язки без будь-яких винятків або пристосувань", – зазначив О'Коннор у листі.

Він додав, що Байден – "здоровий, активний, міцний 81-річний чоловік, який залишається здатним успішно виконувати обов'язки президента, зокрема обов'язки глави виконавчої влади, глави держави та верховного головнокомандувача".

У свої 81 рік Байден є найстаршим президентом, який коли-небудь обіймав цю посаду. Наприкінці можливого другого терміну йому виповниться 86 років.

Під час щоденного пресбрифінгу в середу речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що лікар Байдена вважає, що президент "не потребує когнітивного тесту". Цей тест не є частиною стандартного президентського медогляду.

У листі О'Коннор детально описані спеціальності залучених лікарів: оптометрія, стоматологія, ортопедія (стопи і гомілковостопного суглоба), ортопедія (хребта), фізіотерапія, неврологія, медицина сну, кардіологія, радіологія та дерматологія. Він вказав, що інші лікарі медичної служби Білого дому переглянули його звіт та погодилися з його висновками.

Президенти не зобов'язані розголошувати інформацію про стан свого здоров'я та можуть самі вирішувати, які деталі оприлюднювати. Звіти лікаря Білого дому за останні кілька десятиліть незмінно описують президента як здатного виконувати свої обов'язки.

Раніше доповідь спеціального радника викликала нові питання про вік і розумові здібності Джо Байдена.

Спеціальний радник Роберт Гур вирішив не висувати звинувачення проти президента у неналежному поводженні з секретними документами, але у своєму звіті про розслідування назвав Байдена "літньою людиною з поганою пам'яттю".

Байден відреагував на це на напруженій пресконференції, захищаючи свою пам'ять і психічну придатність бути президентом ще один термін.

У виборців США все більше з’являються занепокоєння щодо того, чи варто 81-річному Байдену переобиратися на другий термін. Головному конкуренту Байдена в президентських перегонах від Республіканської партії, колишньому президенту Трампу, 77 років.

Опитування ABC News/Ipsos, проведене після оприлюднення доповіді спецпрокурора, показало, що 86% американців вважають Байдена занадто старим, щоб залишатися на посаді.