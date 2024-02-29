Врач Белого дома: Здоровье Байдена позволяет ему исполнять обязанности президента

Врач президента США Джо Байдена Кевин О'Коннор заявил, что американский лидер способен выполнять свои должностные обязанности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN.

По его словам, нет "никаких новых проблем" со здоровьем президента, выявленных во время нынешнего медосмотра.

"Президент чувствует себя хорошо, и нынешний медосмотр не выявил никаких новых проблем. Он продолжает быть способным к исполнению обязанностей и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений или приспособлений", – отметил О'Коннор в письме.

Он добавил, что Байден – "здоровый, активный, крепкий 81-летний мужчина, который остается способным успешно выполнять обязанности президента, в том числе обязанности главы исполнительной власти, главы государства и верховного главнокомандующего".

В свои 81 год Байден является старейшим президентом, когда-либо занимавшим эту должность. В конце возможного второго срока ему исполнится 86 лет.

Во время ежедневного пресс-брифинга в среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что врач Байдена считает, что президент "не нуждается в когнитивном тесте". Этот тест не является частью стандартного президентского медосмотра.

В письме О'Коннор подробно описаны специальности привлеченных врачей: оптометрия, стоматология, ортопедия (стопы и голеностопного сустава), ортопедия (позвоночника), физиотерапия, неврология, медицина сна, кардиология, радиология и дерматология. Он указал, что другие врачи медицинской службы Белого дома просмотрели его отчет и согласились с его выводами.

Президенты не обязаны разглашать информацию о состоянии своего здоровья и могут сами решать, какие детали обнародовать. Отчеты врача Белого дома за последние несколько десятилетий неизменно описывают президента как способного выполнять свои обязанности.

Ранее доклад специального советника вызвал новые вопросы о возрасте и умственных способностях Джо Байдена.

Специальный советник Роберт Гур решил не выдвигать обвинения против президента в ненадлежащем обращении с секретными документами, но в своем отчете о расследовании назвал Байдена "пожилым человеком с плохой памятью".

Байден отреагировал на это на напряженной пресс-конференции, защищая свою память и психическую пригодность быть президентом еще один срок.

У избирателей США все больше появляются беспокойства относительно того, стоит ли 81-летнему Байдену переизбираться на второй срок. Главному конкуренту Байдена в президентской гонке от Республиканской партии, бывшему президенту Трампу, 77 лет.

Опрос ABC News/Ipsos, проведенный после обнародования доклада спецпрокурора, показал, что 86% американцев считают Байдена слишком старым, чтобы оставаться на посту.