"Готова служити": Віцепрезидентка США відреагувала на занепокоєння щодо віку Байдена 

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила в інтерв'ю минулого тижня, на тлі занепокоєння щодо віку президента Джо Байдена, що готова до потенційного президентства.

Про це Гарріс сказала в інтерв'ю Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

"Я готова служити. У цьому немає жодних сумнівів", – сказала Гарріс у відповідь на запитання про те, як їй вдасться переконати виборців у тому, що вона готова до президентської посади.

Гарріс зазначила, що ті, хто бачить її роботу, повністю усвідомлюють її "здатність до лідерства".

Інтерв’ю було взяте за кілька днів до того, як доповідь спеціального радника викликала нові питання про вік і розумові здібності Джо Байдена.

Спеціальний радник Роберт Гур вирішив не висувати звинувачення проти президента у неналежному поводженні з секретними документами, але у своєму звіті про розслідування назвав Байдена "літньою людиною з поганою пам'яттю".

Байден відреагував на це на напруженій пресконференції, захищаючи свою пам'ять і психічну придатність бути президентом ще один термін.

У виборців США все більше з’являються занепокоєння щодо того, чи варто 81-річному Байдену переобиратися на другий термін. Головному конкуренту Байдена в президентських перегонах від Республіканської партії, колишньому президенту Трампу, 77 років.

Опитування ABC News/Ipsos, проведене після оприлюднення доповіді спецпрокурора, показало, що 86% американців вважають Байдена занадто старим, щоб залишатися на посаді.

Водночас більше ніж половина – або 59% – вважають, що і Байден, і Трамп занадто старі.

59-річна Гарріс раніше заявляла, що готова стати президентом, "якщо буде потрібно".

Утім, рейтинг схвалення Гарріс ще нижчий, ніж у президента Байдена.

