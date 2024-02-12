Більшість американців вважають, що Байден вже надто поважного віку для 2-го терміну

Переважна більшість американців вважають, що чинний президент Джо Байден вже надто поважного віку для того, щоб балотуватися на другу каденцію.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Зе результатами опитування, проведеного ABC News/Ipsos 9-10 лютого, 86% респондентів вважають, що Байден у свої 81 вже надто поважного віку для того, щоб обиратися на другий термін.

59% опитаних вважають, що це стосується і Байдена, і Дональда Трампа, якому 77.

При цьому, 27% відповіли, що поділяють таку думку лише щодо Джо Байдена, тоді як лише щодо Трампа – 3%.

Всього опитали 528 повнолітніх респондентів, можлива похибка складає 4,5 процентних пункти.

Опитування провели у наступні дні після публікації доповіді, де спецрадник Міністерства юстиції Роберт Гур згадав, що Байден страждає на провали в пам'яті.

Білий дім різко розкритикував доповідь, а сам Байден емоційно заявив, що з його "пам'яттю все гаразд".