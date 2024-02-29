Шольца критикують через заяву, що військові Франції і Британії в Україні "націлюють ракети"

Твердження канцлера Німеччини Олафа Шольца про нібито присутність в Україні французьких і британських представників, які допомагають із наведенням далекобійних ракет, викликало критику з британського боку.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Politico.

На початку тижня Шольц укотре заявив, що виступає проти надання Україні далекобійних ракет Taurus, назвавши серед причин зокрема те, що їхнє наведення може передбачати присутність німецьких військ на українській території.

"Це дуже далекобійна зброя. І те, що роблять британці і французи з погляду контролю над цілями і підтримки контролю над цілями, не може бути зроблено в Німеччині", – додав він.

Слова канцлера ФРН, які деякі коментатори витлумачили як нібито визнання присутності британських і французьких військових в Україні, вже спростували в Міноборони Британії. Там наголосили, що використання далекобійних ракет є справою виключно Збройних Сил України.

Різкіше висловилась голова комітету у закордонних справах британської Палати громад Алісія Кернс, яка назвала слова Шольца "неправильними, безвідповідальними й ляпасом союзникам".

"Ми надали Storm Shadow, ми всі повинні надати те, що можемо. Шольц повинен передати Taurus і припинити стримувати безпеку Європи", – наголосила вона.

Париж поставився до коментарів німецького канцлера спокійніше, але теж не втримались від його критики. Депутат партії "Відродження" президента Емманюеля Макрона Бенджамін Хаддад заявив, що слова Шольца створили "дипломатичну кризу" між Берліном і Лондоном.

Оборонні посадовці Фінляндії заявили, що не накладають жодних обмежень на фінську військову допомогу і Україна може використовувати отриману зброю також і на території Росії.