Шольца критикуют из-за заявления, что военные Франции и Британии в Украине "нацеливают ракеты"

Утверждение канцлера Германии Олафа Шольца о якобы присутствии в Украине французских и британских представителей, которые помогают с наведением дальнобойных ракет, вызвало критику с британской стороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

В начале недели Шольц в очередной раз заявил, что выступает против предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus, назвав среди причин в частности то, что их наведение может предусматривать присутствие немецких войск на украинской территории.

"Это очень дальнобойное оружие. И то, что делают британцы и французы с точки зрения контроля над целями и поддержания контроля над целями, не может быть сделано в Германии", – добавил он.

Слова канцлера ФРГ, которые некоторые комментаторы истолковали как якобы признание присутствия британских и французских военных в Украине, уже опровергли в Минобороны Британии. Там отметили, что использование дальнобойных ракет является делом исключительно Вооруженных Сил Украины.

Резче высказалась председатель комитета по иностранным делам британской Палаты общин Алисия Кернс, которая назвала слова Шольца "неправильными, безответственными и пощечиной союзникам".

"Мы предоставили Storm Shadow, мы все должны предоставить то, что можем. Шольц должен передать Taurus и прекратить сдерживать безопасность Европы", – подчеркнула она.

Париж отнесся к комментариям немецкого канцлера спокойнее, но тоже не удержались от его критики. Депутат партии "Возрождение" президента Эмманюэля Макрона Бенджамин Хаддад заявил, что слова Шольца создали "дипломатический кризис" между Берлином и Лондоном.

Оборонные чиновники Финляндии заявили, что не накладывают никаких ограничений на финскую военную помощь и Украина может использовать полученное оружие также и на территории России.