Президентка Грузії звинуватила уряд в антизахідній риториці

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що уряд невиправданою критикою на адресу Заходу поставив під загрозу роботу Грузії з євроінтеграції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Грузия Online".

"Європейська орієнтація зіткнулася з певним викликом. Наш багатовіковий курс змінився – спочатку непомітно, а потім більш явно: антиєвропейські та антизахідні відгомони перемістилися з маргінальних політичних кіл в урядову риторику", – зазначила Зурабішвілі.

За її словами, напруженість у відносинах з Україною, публічне дистанціювання від Євросоюзу та США у зв'язку з міжнародними санкціями порушили питання про твердість зовнішньої орієнтації Грузії.

"Плутаною риторикою й кроками ми поставили під загрозу колосальну роботу та досягнення, яких ми домоглися для європейської інтеграції. Попри ці виклики Грузія перемогла та отримала статус кандидата (в члени ЄС)", – додала президентка.

Водночас вона оцінила зусилля грузинського суспільства, яке "не кинуло виклик гібридним діям Росії та зберегло стабільність і непохитний проєвропейський настрій".

"Завдяки досвіду нашого суспільства, з його традиційною терпимістю, мудрістю та стриманістю, ми уникли провокацій російської імміграції й пропаганди та впоралися з ними", – сказала Зурабішвілі.

Президентка назвала позитивним рішення суддів Конституційного суду щодо її імпічменту, а також звільнення за власним бажанням співробітників керівництва Нацбанку Грузії.

Раніше керівна партія "Грузинська мрія" офіційно представила кандидатуру Іраклія Кобахідзе, який дотепер очолював партію, на посаду прем'єр-міністра.

Перед цим його попередник Гарібашвілі офіційно оголосив, що подає у відставку.

Водночас у керівній партії Грузії "Грузинська мрія" висловили сподівання на майбутніх парламентських виборах отримати конституційну більшість, а також на відсутність опозиції у парламенті.

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