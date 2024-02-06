Президент Грузии обвинила правительство в антизападной риторике

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что правительство неоправданной критикой в адрес Запада поставило под угрозу работу Грузии по евроинтеграции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Грузия Online".

"Европейская ориентация столкнулась с определенным вызовом. Наш многовековой курс изменился – сначала незаметно, а затем более явно: антиевропейские и антизападные отголоски переместились из маргинальных политических кругов в правительственную риторику", – отметила Зурабишвили.

По ее словам, напряженность в отношениях с Украиной, публичное дистанцирование от Евросоюза и США в связи с международными санкциями подняли вопрос о твердости внешней ориентации Грузии.

"Путаной риторикой и шагами мы поставили под угрозу колоссальную работу и достижения, которых мы добились для европейской интеграции. Несмотря на эти вызовы Грузия победила и получила статус кандидата (в члены ЕС)", – добавила президент.

В то же время она оценила усилия грузинского общества, которое "не бросило вызов гибридным действиям России и сохранило стабильность и непоколебимый проевропейский настрой".

"Благодаря опыту нашего общества, с его традиционной терпимостью, мудростью и сдержанностью, мы избежали провокаций российской иммиграции и пропаганды и справились с ними", – сказала Зурабишвили.

Президент назвала положительным решение судей Конституционного суда относительно ее импичмента, а также увольнение по собственному желанию сотрудников руководства Нацбанка Грузии.

Ранее правящая партия "Грузинская мечта" официально представила кандидатуру Ираклия Кобахидзе, который до сих пор возглавлял партию, на должность премьер-министра.

Перед этим его предшественник Гарибашвили официально объявил, что подает в отставку.

СМИ отмечали, что на должность главы правительства будет подана кандидатура главы правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе. Гарибашвили, в свою очередь, станет главой "Мечты".

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