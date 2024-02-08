Блінкен побачив простір для угоди після відповіді ХАМАС на пропозицію щодо припинення вогню

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що відповідь терористичного угруповання ХАМАС щодо звільнення заручників та припинення вогню в Газі, де Ізраїль проводить військову операцію, відкриває простір для укладення угоди.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

"Хоча у відповіді ХАМАС є деякі очевидні недоліки, ми вважаємо, що вона створює простір для досягнення угоди, і ми будемо невпинно працювати над цим, поки не досягнемо її", – сказав держсекретар США на брифінгу в Ізраїлі.

Слова Блінкена пролунали на тлі зусиль Сполучених Штатів разом із Катаром та Єгиптом укласти угоду про припинення бойових дій.

Втім, ці коментарі контрастують із заявою прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який більш скептично оцінив відповідь ХАМАС.

"Капітуляція перед оманливими вимогами ХАМАС не тільки не призведе до звільнення заручників, але й лише спровокує нову різанину", – заявив він на пресконференції за кілька годин до виступу Блінкена.

За його словами, Ізраїль буде продовжувати свою боротьбу.

"Немає іншого рішення, окрім повної перемоги. Якщо ХАМАС виживе в Газі, то наступна різанина буде лише питанням часу, а вісь зла Ірану та його поплічників безперешкодно продовжить свою кампанію вбивств та агресії", – зазначив Нетаньягу.

Як повідомляє NBC News з посиланням на ізраїльських посадовців, Ізраїль був би готовий розробити угоду, за якою лідер ХАМАС Яхья Сінвар відправиться у вигнання в обмін на те, що угруповання звільнить всіх заручників та відійде від влади в Газі.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що мав телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і в ній висловив позицію, що вирішити ізраїльсько-палестинський конфлікт можна лише рішенням з "двома державами".

Велика Британія, США та інші західні країни публічно підтримують ідею створення держави Палестини для вирішення багаторічного арабо-ізраїльського конфлікту.

Проте ізраїльський прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху відкидає таку перспективу навіть після завершення нинішньої війни з угрупованням ХАМАС.

ЗМІ раніше повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість уповільнення або призупинення поставок деяких видів зброї до Ізраїлю, щоб змусити Тель-Авів дослухатися до давніх закликів Вашингтона скоротити масштаб військової операції в Газі.