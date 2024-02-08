Блинкен увидел пространство для соглашения после ответа ХАМАС на предложение о прекращении огня

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответ террористической группировки ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня в Газе, где Израиль проводит военную операцию, открывает пространство для заключения соглашения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

"Хотя в ответе ХАМАС есть некоторые очевидные недостатки, мы считаем, что он создает пространство для достижения соглашения, и мы будем неустанно работать над этим, пока не достигнем его", – сказал госсекретарь США на брифинге в Израиле.

Слова Блинкена прозвучали на фоне усилий Соединенных Штатов вместе с Катаром и Египтом заключить соглашение о прекращении боевых действий.

Впрочем, эти комментарии контрастируют с заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который более скептически оценил ответ ХАМАС.

"Капитуляция перед обманчивыми требованиями ХАМАС не только не приведет к освобождению заложников, но и лишь спровоцирует новую резню", – заявил он на пресс-конференции за несколько часов до выступления Блинкена.

По его словам, Израиль будет продолжать свою борьбу.

"Нет другого решения, кроме полной победы. Если ХАМАС выживет в Газе, то следующая резня будет лишь вопросом времени, а ось зла Ирана и его приспешников беспрепятственно продолжит свою кампанию убийств и агрессии", – отметил Нетаньяху.

Как сообщает NBC News со ссылкой на израильских чиновников, Израиль был бы готов разработать соглашение, по которому лидер ХАМАС Яхья Синвар отправится в изгнание в обмен на то, что группировка освободит всех заложников и отойдет от власти в Газе.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и в нем выразил позицию, что решить израильско-палестинский конфликт можно только решением с "двумя государствами".

Великобритания, США и другие западные страны публично поддерживают идею создания государства Палестины для решения многолетнего арабо-израильского конфликта.

Однако израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отвергает такую перспективу даже после завершения нынешней войны с группировкой ХАМАС.

СМИ ранее сообщали, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность замедления или приостановления поставок некоторых видов оружия в Израиль, чтобы заставить Тель-Авив прислушаться к давним призывам Вашингтона сократить масштаб военной операции в Газе.