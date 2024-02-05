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Шольц у розмові з прем’єром Ізраїлю знову висловився за "рішення з двома державами"

Понеділок, 5 лютого 2024, 20:34

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що мав телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і в ній висловив позицію, що вирішити ізраїльсько-палестинський конфлікт можна лише рішенням з "двома державами".

Про це він розповів у своєму Twitter (X), пише "Європейська правда".

Шольц акцентував у розмові з ізраїльським прем’єром, що сталий мир в ізраїльсько-палестинському конфлікті зможе забезпечити лише рішення з двома державами – Ізраїлем та Палестиною, досягнене шляхом переговорів. 

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"Це стосується і сектору Гази, і Західного берега річки Йордан. Реформована Палестинська адміністрація має відіграти у цьому центральну роль", – зазначив канцлер. 

Британія, США та інші західні країни публічно підтримують ідею створення держави Палестини для вирішення багаторічного арабо-ізраїльського конфлікту.

Проте ізраїльський прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху відкидає таку перспективу навіть після завершення нинішньої війни з угрупованням ХАМАС.

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