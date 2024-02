Шольц у розмові з прем’єром Ізраїлю знову висловився за "рішення з двома державами"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що мав телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і в ній висловив позицію, що вирішити ізраїльсько-палестинський конфлікт можна лише рішенням з "двома державами".

Про це він розповів у своєму Twitter (X), пише "Європейська правда".

Шольц акцентував у розмові з ізраїльським прем’єром, що сталий мир в ізраїльсько-палестинському конфлікті зможе забезпечити лише рішення з двома державами – Ізраїлем та Палестиною, досягнене шляхом переговорів.

Only a negotiated two-state solution will open up the prospect of a sustainable solution to the Middle East conflict. This applies to Gaza and the West Bank. The reformed Palestinian Authority has a central role to play here. That's what the phone call with @netanyahu was about.