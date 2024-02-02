Бельгія викликала посла Ізраїлю через влучання у будівлю її агентства у Газі

Бельгія у п’ятницю викликала до МЗС посла Ізраїлю у зв’язку з тим, що у секторі Гази потрапила під обстріл будівля бельгійського агентства з розвитку.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Очільниця МЗС Аджа Лябіб заявила, що викликала посла Ізраїлю на розмову, щоб висловити йому обурення у зв’язку з тим, що будівля бельгійського агентства зазнала руйнувань внаслідок обстрілів.

I have just summoned the Israeli ambassador to express our strong condemnation of the destruction of #Enabel offices in #Gaza.



Attacks on civilian infrastructure breach the principles of international humanitarian law.



All parties must adhere to it. February 2, 2024

"Атаки, спрямовані проти цивільної інфраструктури, є порушенням принципів міжнародного гуманітарного права. Його мають поважати усі сторони", – заявила Лябіб.

У бельгійському Міністерстві співпраці у сфері розвитку прокоментували, що їм не відомо про постраждалих внаслідок цього обстрілу, і в приміщенні, наскільки відомо, нікого не було. Там зазначили також, що посол Ізраїлю пообіцяв розслідувати обставини.

У комюніке МЗС Бельгії додатково зазначили, що піднімуть питання про компенсацію за руйнування інфраструктури проєктів, які фінансували у Газі ЄС і окремі країни.

Також у ньому повторили заклик до сталого гуманітарного перемир’я у секторі Гази й відновлення мирного процесу та наголосили, що вважають рішення зі створенням двох держав (Ізраїлю і Палестини) "єдиним виходом з конфлікту".

Нагадаємо, за останній тиждень низка країн призупинили фінансування агентства ООН для допомоги палестинським біженцям після появи інформації, що його співробітники могли брати безпосередню участь у нападі на Ізраїль 7 жовтня.

Тим часом США вперше запровадили санкції проти ізраїльських поселенців-екстремістів на Західному березі річки Йордан за напади на місцеве палестинське населення.