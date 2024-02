Бельгія викликала посла Ізраїлю через влучання у будівлю її агентства у Газі

Бельгія у п’ятницю викликала до МЗС посла Ізраїлю у зв’язку з тим, що у секторі Гази потрапила під обстріл будівля бельгійського агентства з розвитку.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Очільниця МЗС Аджа Лябіб заявила, що викликала посла Ізраїлю на розмову, щоб висловити йому обурення у зв’язку з тим, що будівля бельгійського агентства зазнала руйнувань внаслідок обстрілів.

I have just summoned the Israeli ambassador to express our strong condemnation of the destruction of #Enabel offices in #Gaza.



Attacks on civilian infrastructure breach the principles of international humanitarian law.



All parties must adhere to it.