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Бельгія викликала посла Ізраїлю через влучання у будівлю її агентства у Газі

П'ятниця, 2 лютого 2024, 16:54

Бельгія у п’ятницю викликала до МЗС посла Ізраїлю у зв’язку з тим, що у секторі Гази потрапила під обстріл будівля бельгійського агентства з розвитку.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Очільниця МЗС Аджа Лябіб заявила, що викликала посла Ізраїлю на розмову, щоб висловити йому обурення у зв’язку з тим, що будівля бельгійського агентства зазнала руйнувань внаслідок обстрілів. 

"Атаки, спрямовані проти цивільної інфраструктури, є порушенням принципів міжнародного гуманітарного права. Його мають поважати усі сторони", – заявила Лябіб. 

У бельгійському Міністерстві співпраці у сфері розвитку прокоментували, що їм не відомо про постраждалих внаслідок цього обстрілу,  і в приміщенні, наскільки відомо, нікого не було. Там зазначили також, що посол Ізраїлю пообіцяв розслідувати обставини. 

У комюніке МЗС Бельгії додатково зазначили, що піднімуть питання про компенсацію за руйнування інфраструктури проєктів, які фінансували у Газі ЄС і окремі країни. 

Також у ньому повторили заклик до сталого гуманітарного перемир’я у секторі Гази й відновлення мирного процесу та наголосили, що вважають рішення зі створенням двох держав (Ізраїлю і Палестини) "єдиним виходом з конфлікту". 

Нагадаємо, за останній тиждень низка країн призупинили фінансування агентства ООН для допомоги палестинським біженцям після появи інформації, що його співробітники могли брати безпосередню участь у нападі на Ізраїль 7 жовтня. 

Тим часом США вперше запровадили санкції проти ізраїльських поселенців-екстремістів на Західному березі річки Йордан за напади на місцеве палестинське населення. 

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