Заместитель генсека НАТО прокомментировал заявление топ-военного Румынии о необходимости готовиться к войне

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, родной страной которого является Румыния, не согласился с начальником румынского Генштаба о необходимости готовиться к войне с Россией.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Джоанэ сказал, что не видит непосредственных рисков для безопасности Румынии, признав также, что заявления многих европейских военных и политиков относительно такого худшего сценария противоречат друг другу.

"Давайте говорить максимально понятно: работа наших военных лидеров – готовиться к худшим сценариям. А обязанность нас, политических лидеров – сделать так, чтобы эти сценарии не реализовались", – отметил заместитель генсека НАТО.

"Поэтому мы не видим рисков безопасности для Румынии и других стран-союзниц. Но мы видим потребность больше инвестировать в обороноспособность, экономическую устойчивость и вообще в то, чтобы общество было готово к всевозможным потрясениям – не обязательно военного характера, а таких, которые могут "прийти" из многих других направлений", – сказал Мирча Джоанэ.

Напомним, глава Генштаба Румынии Георгица Влад заявил о необходимости готовиться к возможному распространению российской агрессии за пределы Украины.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку не согласился с его мнением.

Похожие заявления в последнее время прозвучали от военных многих других стран. Так, министр обороны Германии предполагает, что Россия может напасть на одного из членов НАТО через 5-8 лет.

Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявили, что все граждане страны должны быть готовы к войне.

А главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии призвал не терять "окно возможностей" на подготовку к потенциальному прямому противостоянию России, потому что это время может закончиться уже через несколько лет.