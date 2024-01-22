Глава армії Норвегії: У нас закінчується час на підготовку до протистояння Росії
Головнокомандувач Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен вважає, що у його держави залишилось небагато часу для нарощування оборонного виробництва, аби мати змогу протистояти агресивній Росії.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", Крістофферсен сказав в інтерв’ю агенції NTB.
На думку керівника армії Норвегії, зараз "є вікно, яке може тривати один, два, можливо, три роки, протягом яких ми повинні інвестувати ще більше в надійну оборону".
"Але у нас закінчується час. Я просто хочу підкреслити це. Ми не знаємо, що буде з Росією через три роки. Для нас важливо зустріти невизначений і непередбачуваний світ із сильною національною обороною", – пояснив він.
Крістофферсен вказав, що Росія наростила свої військові потужності "набагато швидше, ніж очікувалося", й почала співпрацювати з Іраном і Північною Кореєю, які їй у цьому допомагають.
На питання, чи не суперечить нарощуванню військового виробництва допомога Україні у війні проти Росії, норвезький генерал сказав, що це "дилема", але водночас і "прорахований ризик", позаяк РФ також виснажує свій військовий потенціал.
"Якби небезпека нападу була неминучою для Норвегії прямо зараз, ми не змогли б надати стільки зброї. Але це не так", – пояснив він.
Раніше цього місяця головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден та міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін заявили, що усі громадяни країни мають бути готовими до війни.
А голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, закликав до трансформації боєздатності Альянсу в епоху непередбачуваності, в якій може трапитись "будь-що".