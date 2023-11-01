Прем’єр Болгарії прокоментував вислання російського пропагандиста

Болгарський прем’єр-міністр Ніколай Дєнков заявив, що "журналіст" російського офіційного видання "Российская газета" Алєксандр Гацак, висланий сьогодні з країни, тривалий час порушував закони.

Слова Дєнкова цитує портал БНР, повідомляє "Європейська правда".

Прем’єр Болгарії заявив, що пропагандист "просто не має права перебувати на болгарській землі, тому що він порушив наші закони і повинен виїхати, і це не пов'язано з його журналістською діяльністю".

"Той факт, що він був у посольстві, нічого не змінює", – додав він, маючи на увазі той факт, що Гацак якийсь час перебував у посольстві Росії, намагаючись уникнути вислання.

Відповідаючи на запитання, чи очікуються дії у відповідь із боку Росії, болгарський прем’єр сказав: "У мене немає такої інформації, але коли хтось порушує закони Болгарії, він повинен виїхати".

Агентство нацбезпеки Болгарії раніше заявило, що країна видворила із забороною в’їзду до ЄС кореспондента "Российской газеты" Алєксандра Гацака.

29 вересня Гацака викликали до міграційного управління МВС і згодом до ДАНС, проте він відмовився з’являтися і "сховався у посольстві РФ". Після втручання МЗС Болгарії росіянин все ж залишив територію Болгарії 1 листопада.

"Российская газета" є офіційним виданням російського уряду та місцем публікації рішень і розпоряджень, після чого вони набирають чинності.

У вересні Агентство національної безпеки Болгарії оголосило про вислання з країни представника Російської православної церкви та ще двох священників – громадян Білорусі.

Болгарські спецслужби заявили, що священники були складовою гібридної стратегії Росії "щодо цілеспрямованого впливу на суспільно-політичні процеси в Республіці Болгарія на користь російських геополітичних інтересів".