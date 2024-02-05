В одному з відомств МВС Болгарії йдуть обшуки: підозрюють шпигунство на користь Росії

У Болгарії проводять обшуки в одному з департаментів Міністерства внутрішніх справ у зв’язку з підозрами у шпигунстві на користь Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють болгарські ЗМІ, серед яких болгарська служба "Радіо Свобода".

5 лютого міська прокуратура Софії, управління внутрішньої безпеки МВС та Держагентство нацбезпеки провели рейд у приміщенні Головного управління з боротьби з організованою злочинністю за підозрами у шпигунській діяльності когось із посадових осіб на користь Росії.

Головний секретар МВС Живко Коцев повідомив журналістам, що у справі вже є один затриманий.

"Це стосується співробітника МВС і шпигунської діяльності. Коли усі дії будуть завершені, ми проведемо брифінг", – заявив він.

Заступник міського прокурора Софії підтвердив журналістам, що прокуратура готує досудову процедуру щодо злочину проти республіки, в офісі підозрюваного йде обшук.

Після обшуку прокурор вирішить, чи оголошувати звинувачення та чи просити про тимчасове взяття під варту на 72 години.

БНТ з посланням на свої джерела, обізнані з розслідуванням, повідомляє, що підозрюваний нібито передавав таємну інформацію колишньому дипломату посольства Росії у Софії, цього росіянина нещодавно оголосили персоною нон грата.

Як відомо, Болгарія за останні роки декілька разів висилала російських дипломатів за підозрою у діяльності, що несумісна з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини". Від початку повномасштабної війни вислали кілька десятків співробітників російського посольства та інших представництв на території Болгарії.

За другу половину 2023 року Болгарія наказала залишити країну представнику РПЦ архімандриту Вассіану та пропагандисту з офіційного видання "Российская газета" Алєксандру Гацаку.