В правящей коалиции Болгарии перед ротацией правительства нарастают разногласия

В то время как правительство Болгарии готовится к ротации в марте, правящая коалиция разделена из-за министерских должностей на фоне новых споров и разговоров о новых выборах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Balkan Insight.

"Самый простой вариант для нас – снова пойти на выборы, мы готовы к этому, но это неправильно", – заявил в четверг бывший премьер-министр от партии ГЕРБ Бойко Борисов.

В июне прошлого года, после двухлетнего избирательного цикла, два противоборствующих блока – ГЕРБ и ее партия-сателлит UDF с одной стороны и реформистский дуэт "Мы продолжаем изменения" и "Демократическая Болгария" с другой – договорились о формировании кабинета министров.

Соглашение предусматривало, что первые девять месяцев правительство будет возглавлять Николай Денков из "Мы продолжаем изменения", а в марте 2024 года его возглавит Мария Габриэль от ГЕРБ, которая ранее была еврокомиссаром. Затем они снова поменялись бы местами еще через девять месяцев.

Но желание ГЕРБ, чтобы Габриэль одновременно занимала должность министра иностранных дел, противоречит пожеланиям ее партнеров. "Для нас важно, кто будет рассказывать ЕС о том, что происходит в Болгарии", – заявил в четверг премьер-министр Денков, добавив, что несколько изменений в предложенном списке министров еще обсуждаются.

Тем временем депутат ГЕРБ Делян Добрев выступил за полное обновление кабинета министров, заявив в среду по телевидению: "Наши коллеги должны признать, что они потерпели неудачу, и передать нам эстафету, чтобы мы могли сформировать правительство самостоятельно".

Борисов также возобновил предположение, что фальсификация результатов голосования привела к тому, что его партия упустила победу на недавних выборах мэра Софии. В среду он заявил, что выборы в Софии были "куплены, манипулированы", и был готов к тому, что они будут аннулированы и переголосованы. Он также назвал правление нынешнего мэра Василия Терзиева "импотентным". Выдвинутый партиями "Мы продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария", Терзиев победил на выборах мэра в ноябре, положив конец 18-летнему правлению ГЕРБ в столице.

Точная дата, когда Габриэль вступит в должность премьер-министра, остается неизвестной.

Ранее стало известно, что в Болгарии прошли обыски в помещении Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел в связи с подозрениями в шпионаже в пользу России.

Болгарские СМИ писали, что подозреваемый якобы передавал секретную информацию бывшему дипломату посольства России в Софии, этого россиянина недавно объявили персоной нон грата.

За вторую половину 2023 года Болгария приказала покинуть страну представителю РПЦ архимандриту Вассиану и пропагандисту из официального издания "Российская газета" Александру Гацаку.