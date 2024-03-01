Болгарія з 1 березня перестала імпортувати російську нафту

З 1 березня Болгарія офіційно припинила використання та імпорт російської нафти для виробництва палива після відповідного рішення парламенту, який припинив дію виключення із санкцій ЄС.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Novinite.

Минулого року уряд Болгарії оголосив про плани припинити виходити з-під санкцій 1 березня замість попереднього, самостійно встановленого крайнього терміну 31 жовтня.

У грудні законодавці вирішили значно скоротити цей термін, щоб уникнути опосередкованого фінансування Росії в умовах геополітичної напруженості.

Крім того, з 1 січня Болгарія також припинила експорт продуктів переробки російської нафти.

За день до заборони державний авіаційний оператор Болгарії попередив, що через нестачу гасу доведеться призупинити урядові польоти. Для вирішення проблеми в уряді пропонують продовження пільг на авіаційне пальне або альтернативні механізми.

Незважаючи на занепокоєння, болгарські галузеві експерти прогнозують, що припинення імпорту нафти з Росії не спричинить стрибка цін на пальне.

Виняток щодо нафти приніс Росії 2 мільярди євро доходів від експорту з моменту введення санкцій, що, за оцінками, призвело до сплати Москві 1 мільярда євро податків.