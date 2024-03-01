Болгария с 1 марта перестала импортировать российскую нефть

С 1 марта Болгария официально прекратила использование и импорт российской нефти для производства топлива после соответствующего решения парламента, который прекратил действие исключения из санкций ЕС.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Novinite.

В прошлом году правительство Болгарии объявило о планах прекратить выходить из-под санкций 1 марта вместо предыдущего, самостоятельно установленного крайнего срока 31 октября.

В декабре законодатели решили значительно сократить этот срок, чтобы избежать опосредованного финансирования России в условиях геополитической напряженности.

Кроме того, с 1 января Болгария также прекратила экспорт продуктов переработки российской нефти.

За день до запрета государственный авиационный оператор Болгарии предупредил, что из-за нехватки керосина придется приостановить правительственные полеты. Для решения проблемы в правительстве предлагают продление льгот на авиационное топливо или альтернативные механизмы.

Несмотря на беспокойство, болгарские отраслевые эксперты прогнозируют, что прекращение импорта нефти из России не повлечет скачка цен на топливо.

Исключение по нефти принесло России 2 миллиарда евро доходов от экспорта с момента введения санкций, что, по оценкам, привело к уплате Москве 1 миллиарда евро налогов.