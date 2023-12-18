Болгарія скасувала виняток із санкцій ЄС проти РФ та податок на транзит її газу

Парламент Болгарії ухвалив у першому та другому читанні заборону на експорт палива, виробленого з російської нафти, що було винятком із заборони ЄС, а також для полегшення вступу до Шенгенської зони скасував податок на транзит газу російського "Газпрому" через свою територію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє БНТ Новини.

Законодавці запровадили заборону на експорт палива, виготовленого з російської нафти, з 1 січня, а з 1 березня призупиняється переробка заводом "Лукойл" російської нафти.

Таким чином, Софія достроково припиняє дію виключення із заборони ЄС на імпорт російської нафти морським транспортом, що підпадає під дію санкцій та яке принесло Росії мільйони євро.

Депутати також підтримали скасування торгового збору на імпорт та транзит російського природного газу. Це відбулося після того, як Угорщина поставила Болгарії ультиматум та погрожувала накласти вето на вступ до Шенгену.

Виняток щодо нафти приніс Росії 2 мільярди євро доходів від експорту з моменту введення санкцій, що, за оцінками, призвело до сплати Москві 1 мільярда євро податків.

Уряд Болгарії оголосив про плани припинити виходити з-під санкцій 1 березня замість попереднього, самостійно встановленого крайнього терміну 31 жовтня. А в середу болгарські законодавці розпочали процес перетворення цього плану на закон: економічний комітет парламенту проголосував за цю пропозицію. Однак у законопроєкті не було жодної згадки про граничні ціни.

Водночас шантаж з боку Угорщини щодо "шенгену" через газовий податок раніше визнав і прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков.