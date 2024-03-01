В вооруженных силах Литвы на сегодня не видят угрозы войны

Реагируя на повышенную тревогу в обществе, вооруженные силы Литвы заверили, что на сегодня для страны нет угрозы войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении ВС Литвы в Facebook.

"Ответ на вопрос "Будет ли война в Литве сегодня/завтра/послезавтра?", достаточно короткий: сегодня на границах Литвы с враждебными государствами нет военной техники, сконцентрированной на границах, а следовательно... намерения ее применить, поэтому войны не будет ни сегодня, ни завтра", – объясняется в заметке.

По данным вооруженных сил, для нападения на Литву должны быть выполнены два критерия: концентрация сил на границе и известное или предполагаемое намерение со стороны противника их использовать.

"Мы считаем необходимым написать это, потому что в наш почтовый ящик один за другим поступают письма с вопросами от граждан, члены семьи и друзья уже некоторое время спрашивают (об этом) военных, и были случаи, когда солдата в форме спрашивали в магазине или на заправке: "Когда будет война и что мне делать?", – говорится в заметке.

На вопрос, сколько времени нужно для концентрации военной техники, вооруженные силы напомнили хронологию подготовки РФ к широкомасштабному вторжению в Украину.

"Вторжение началось в феврале 2022 года, о концентрации военной техники говорилось еще весной 2021 года, в сентябре под видом учений техника была перемещена к украинским границам, а в ноябре весь западный мир четко идентифицировал угрозу нападения с помощью спутниковых снимков российской военной техники, мобилизованной на украинской границе", – указывают в литовской армии.

Вооруженные силы также заявили, что долгосрочные выводы о том, готовится ли РФ к войне с НАТО, не входят в их компетенцию, но полная разведывательная картина того, что на самом деле происходит на границах Литвы и за ее пределами, показывает, что ситуация не изменилась с 2022 года.

Впрочем, в литовской армии подчеркнули, что готовиться к войне необходимо, поскольку это обязанность военных и каждого гражданина, а также "самый прямой путь к миру".

"И давайте поддержим Украину – сегодня война идет именно там", – говорится в заметке.

Ранее посол в Стокгольме и бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что если РФ бросит вызов НАТО, первым "нейтрализуют" Калининград.

Перед этим в Сейме Литвы предложили создать спецсчет в рамках налоговой службы, на который все желающие могли бы по собственному решению перечислять средства непосредственно на оборонные нужды страны.

В то же время министр обороны Арвидас Анушаускас высказал мнение, что непосредственная угроза для стран НАТО со стороны России вряд ли начнет нарастать, пока Москва бросает все ресурсы на войну в Украине.