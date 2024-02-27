Ексглава МЗС Литви: Якщо РФ кине виклик НАТО, першим "нейтралізують" Калінінград

Посол у Стокгольмі та колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс прокоментував геополітичні зміни у Балтиці у зв'язку зі вступом Швеції в НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у Twitter (X).

"Після інтеграції Швеції до Альянсу Балтійське море стало внутрішнім морем НАТО. Якщо Росія наважиться кинути виклик НАТО, Калінінград "нейтралізують" першим", – зазначив Лінкявічюс.

After #Sweden was integrated into the Alliance, the Baltic Sea became an internal #NATO sea. If #Russia dares to challenge NATO, Kaliningrad would be "neutralized" first. Russia's previous false accusations that it is surrounded by NATO are now becoming a reality. pic.twitter.com/f3ftiMO4ED February 27, 2024

Він додав, що попередні неправдиві звинувачення Росії в тому, що вона оточена Альянсом, тепер стають реальністю.

Як повідомлялось, парламент Угорщини 26 лютого після півтора року ратифікував вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу. Угорщина, як відомо, була останньою країною-членом НАТО, яка не погоджувала вступ Швеції.

Тривалий час Будапешт стверджував, що підтримує вступ Швеції та буде "не останнім", хто його схвалить. На практиці ж ратифікація в угорському парламенті сталася пізніше, ніж навіть у Туреччині, яка до останнього активно критикувала Швецію через недостатню "боротьбу з тероризмом".

Як відомо, минулої п’ятниці прем’єр Швеції Ульф Крістерссон прибув з візитом до Будапешта. Під час нього Орбан заявив про "відновлення довіри у відносинах" та підтвердилася інформація, що Швеція продасть Угорщині ще чотири винищувачі Gripen і продовжить угоду щодо обслуговування.