Ексглава МЗС Литви: Якщо РФ кине виклик НАТО, першим "нейтралізують" Калінінград

Посол у Стокгольмі та колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс прокоментував геополітичні зміни у Балтиці у зв'язку зі вступом Швеції в НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у Twitter (X).

"Після інтеграції Швеції до Альянсу Балтійське море стало внутрішнім морем НАТО. Якщо Росія наважиться кинути виклик НАТО, Калінінград "нейтралізують" першим", – зазначив Лінкявічюс.

After #Sweden was integrated into the Alliance, the Baltic Sea became an internal #NATO sea. If #Russia dares to challenge NATO, Kaliningrad would be "neutralized" first. Russia's previous false accusations that it is surrounded by NATO are now becoming a reality. pic.twitter.com/f3ftiMO4ED