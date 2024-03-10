Байден запускає рекламу на $30 мільйонів з жартами про свій вік

Передвиборча кампанія президента США Джо Байдена запускає нову телевізійну рекламу, яка висміює його вік, як частину його 30-мільйонної кампанії з розміщення реклами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Ролик, який починається з того, що він з посмішкою визнає, що він "не молодий хлопець", з'являється на екранах в той час, коли 81-річний очільник Білого дому намагається заспокоїти занепокоєння виборців щодо свого віку.

"Це не секрет. Але ось у чому справа – я знаю, як зробити щось для американського народу", – каже Байден у своїй рекламі.

Наприкінці хвилинного ролика, в якому також є кадри, де його майбутній опонент від республіканців та експрезидент Дональд Трамп намагається перегорнути папку, Байден повертається до питання віку з інсценованим виходом.

"Послухайте, я дуже молодий, енергійний та красивий – якого біса я це роблю?", – жартує він.

У штабі Байдена заявили, що рекламний ролик з'явиться під час трансляції "Березневого божевілля" – вирішальних матчів баскетбольного сезону серед чоловічих студентських команд США – на ESPN та TNT, а також на телеканалах Comedy Central та FX.

Раніше лікар президента США Джо Байдена Кевін О'Коннор заявив, що американський лідер здатен виконувати свої посадові обов'язки після доповіді спеціального радника, яка викликала нові питання про вік і розумові здібності Джо Байдена.

Спеціальний радник Роберт Гур вирішив не висувати звинувачення проти президента у неналежному поводженні з секретними документами, але у своєму звіті про розслідування назвав Байдена "літньою людиною з поганою пам'яттю".

Байден відреагував на це на напруженій пресконференції, захищаючи свою пам'ять і психічну придатність бути президентом ще один термін.

У виборців США все більше з’являються занепокоєння щодо того, чи варто 81-річному Байдену переобиратися на другий термін. Головному конкуренту Байдена в президентських перегонах від Республіканської партії, колишньому президенту Трампу, 77 років.

Опитування ABC News/Ipsos, проведене після оприлюднення доповіді спецпрокурора, показало, що 86% американців вважають Байдена занадто старим, щоб залишатися на посаді.