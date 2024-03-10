Байден запускает рекламу на $30 миллионов с шутками о своем возрасте

Предвыборная кампания президента США Джо Байдена запускает новую телевизионную рекламу, которая высмеивает его возраст, как часть его 30-миллионной кампании по размещению рекламы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Ролик, который начинается с того, что он с улыбкой признает, что он "не молодой парень", появляется на экранах в то время, когда 81-летний глава Белого дома пытается успокоить беспокойство избирателей относительно своего возраста.

"Это не секрет. Но вот в чем дело – я знаю, как сделать что-то для американского народа", – говорит Байден в своей рекламе.

В конце минутного ролика, в котором также есть кадры, где его будущий оппонент от республиканцев и экс-президент Дональд Трамп пытается перевернуть папку, Байден возвращается к вопросу возраста с инсценированным выходом.

"Послушайте, я очень молодой, энергичный и красивый – какого черта я это делаю?", – шутит он.

В штабе Байдена заявили, что рекламный ролик появится во время трансляции "Мартовского безумия" – решающих матчей баскетбольного сезона среди мужских студенческих команд США – на ESPN и TNT, а также на телеканалах Comedy Central и FX.

Ранее врач президента США Джо Байдена Кевин О'Коннор заявил, что американский лидер способен выполнять свои должностные обязанности после доклада специального советника, который вызвал новые вопросы о возрасте и умственных способностях Джо Байдена.

Специальный советник Роберт Гур решил не выдвигать обвинения против президента в ненадлежащем обращении с секретными документами, но в своем отчете о расследовании назвал Байдена "пожилым человеком с плохой памятью".

Байден отреагировал на это на напряженной пресс-конференции, защищая свою память и психическую пригодность быть президентом еще один срок.

У избирателей США все больше появляются беспокойства относительно того, стоит ли 81-летнему Байдену переизбираться на второй срок. Главному конкуренту Байдена в президентской гонке от Республиканской партии, бывшему президенту Трампу, 77 лет.

Опрос ABC News/Ipsos, проведенный после обнародования доклада спецпрокурора, показал, что 86% американцев считают Байдена слишком старым, чтобы оставаться на посту.