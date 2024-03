Як популярна американська співачка може допомогти Байдену переобратися

Президент США Джо Байден перед виборами 2024 року хоче заручитися підтримкою американської виконавиці Тейлор Свіфт.

Людина з такою популярністю та впливом може стати вагомим політичним фактором. Особливо коли йдеться про президентські вибори у США, де навіть лічені тисячі голосів можуть змінити долю і цієї країни, і всього світу.

Про те, чи насправді її вплив настільки важливий для Байдена і Трампа, читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Таємна зброя Байдена: як співачка Тейлор Свіфт може вплинути на результати виборів у США.Далі – короткий її виклад.

Тейлор Свіфт — найбільш прослуховувана виконавиця на найбільших стримінгових музичних сервісах, Spotify та Apple Music.

Вона — перша в історії виконавиця, яка заробила понад мільярд доларів виключно своєю творчістю (тобто виступами й продажами музики). Вона перебуває в переліку ста найвпливовіших жінок світу й у 2023 році з’явилася на обкладинці Time як людина року.

Чому Тейлор Свіфт мимохіть стала частиною політичної кампанії у США? Найочевидніша відповідь — її виняткова популярність серед американців.

Опитування Morning Consult у березні 2023 року виявило, що 53% жителів США вважають себе фанатами виконавиці, причому 16% називали себе "відданими фанатами".

Тривалий час Тейлор Свіфт намагалася триматись від політики якнайдалі.

Проміжні вибори до Конгресу США у 2018 році змусили Тейлор Свіфт відмовитися від "політичного радіомовчання". Тоді 28-річна Свіфт публічно підтримала кандидатів від Демократичної партії — Філа Бредесена, який балотувався до Сенату, та Джима Купера з Палати представників — від штату Теннессі, де мешкає.

З 2018-го Тейлор Свіфт все відвертіше говорила про свої погляди — не лише про політику, а й про суспільні проблеми. Співачка — прихильниця абортів і гендерної рівності, підтримує ЛГБТ+ (її пісня You Need to Calm Down стала однією зі значних подій у спільноті), виступає проти расизму й білого супрематизму.

В одному з інтерв’ю 2019 року Свіфт уже шкодуватиме, що не підтримала Клінтон на останніх президентських виборах (і зізнається, що голосувала саме за неї), хоча й стверджуватиме: мало чим могла б їй допомогти.

Свого критичного ставлення до Дональда Трампа співачка вже не приховуватиме.

Зокрема, на тлі протестів Black Lives Matter, коли тодішній президент США вжив суперечливий вислів: "Почнеться насильство — почнеться стрілянина", Свіфт прямо заявила: "Ми виженемо тебе на виборах у листопаді".

Зрештою, на виборах 2020 року Тейлор Свіфт прямо підтримала Джо Байдена й Камалу Гарріс.

З наближенням президентських виборів 2024 року, коли розрив між двома найбільш імовірними кандидатами — Джо Байденом і Дональдом Трампом — усе ще незначний, навіть кілька десятків тисяч голосів можуть повністю змінити результат.

Тож не дивно, що на початку року про "ефект Тейлор Свіфт" згадали знову.

Усе почалося зі статті The New York Times, де стверджувалося, що кампанія Байдена на тлі зростання рейтингів Трампа активно шукає нової стратегії, зокрема для збільшення кількості виборців з-поміж молоді. І підтримка Тейлор Свіфт, за словами джерел NYT, тут відігравала важливу роль.

Реакція табору прихильників Трампа на це була дещо несподіваною, хоча не оригінальною – вигадали нову теорію змови.

Байден тим часом, не чекаючи на офіційну підтримку своєї кампанії з боку Тейлор Свіфт, намагається скористатися моментом і навіть під час інтерв’ю у вечірньому шоу обіграти на свою користь теорію змови трампістів.

А сама Свіфт, закликавши американців взяти участь у праймериз 5 березня, здається, вже відкрила для себе політичний сезон 2024 року.

