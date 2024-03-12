Німецькі "Зелені" не підтримають голосування за надання Україні Taurus

Голова проурядової фракції "Зелених" у Бундестазі Брітта Гассельманн заявила, що політична сила відхилить пропозицію опозиційного блоку ХДС/ХСС про надання Україні далекобійних ракет Taurus.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau.

Таку заяву Гассельманн зробила після засідання своєї парламентської групи в Бундестазі. За її словами, частина фракції ХДС/ХСС хотіла "зробити внутрішньополітичний внесок" за допомогою цієї ініціативи.

"Я не поділяю цього наміру, і ми не будемо його підтримувати", – зазначила вона.

Водночас Гассельманн підкреслила, що для її парламентської групи принципово зрозуміло, що система Taurus "повинна і може бути частиною підтримки України в її оборонній кампанії проти Росії".

Гассельманн підкреслила, що запланована пропозиція парламентської групи ХДС/ХСС не принесе Україні жодної системи озброєнь і не поліпшить ситуацію для людей в Україні. Вона пообіцяла, що підтримка правлячою коаліцією України залишиться "сильною і чіткою".

Раніше повідомляли, що парламентський блок Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціалістичного союзу (ХДС/ХСС) цього тижня ініціює в Бундестазі нове голосування за резолюцію про надання Україні далекобійних ракет Taurus.

Минулого місяця в Бундестазі не знайшлося достатньо голосів для ухвалення резолюції, внесеної опозицією, із прямим закликом надати Україні Taurus.

Водночас німецькі депутати підтримали підготовлену керівними партіями пропозицію щодо озброєння для України, яка, серед іншого, передбачала заклик надати далекобійні системи Києву. Крилаті ракети Taurus у пропозиції напряму не були згадані.

Читайте також: Зброя для бункерів та "Кримського мосту": на що здатні німецькі Taurus та чи варто на них чекати.