Немецкие "Зеленые" не поддержат голосование за предоставление Украине Taurus

Глава проправительственной фракции "Зеленых" в Бундестаге Бритта Хассельманн заявила, что политическая сила отклонит предложение оппозиционного блока ХДС/ХСС о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesschau.

Такое заявление Хассельманн сделала после заседания своей парламентской группы в Бундестаге.

По ее словам, часть фракции ХДС/ХСС хотела "сделать внутриполитический вклад" с помощью этой инициативы.

"Я не разделяю этого намерения, и мы не будем его поддерживать", – отметила она.

В то же время Гассельманн подчеркнула, что для ее парламентской группы принципиально понятно, что система Taurus "должна и может быть частью поддержки Украины в ее оборонной кампании против России".

Гассельманн подчеркнула, что запланированное предложение парламентской группы ХДС/ХСС не принесет Украине никакой системы вооружений и не улучшит ситуацию для людей в Украине. Она пообещала, что поддержка правящей коалицией Украины останется "сильной и четкой".

Ранее сообщалось, что парламентский блок Христианско-демократического союза и Христианско-социалистического союза (ХДС/ХСС) на этой неделе инициирует в Бундестаге новое голосование за резолюцию о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus.

В прошлом месяце в Бундестаге не нашлось достаточно голосов для принятия резолюции, внесенной оппозицией, с прямым призывом предоставить Украине Taurus.

В то же время немецкие депутаты поддержали подготовленное правящими партиями предложение по вооружению для Украины, которое, среди прочего, предусматривает призыв предоставить дальнобойные системы Киеву. Крылатые ракеты Taurus в предложении напрямую не упоминались.

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