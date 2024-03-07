Опозиція в Бундестазі знову ініціює голосування за надання Україні Taurus

Парламентський блок Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціалістичного союзу (ХДС/ХСС) наступного тижня ініціює в Бундестазі нове голосування за резолюцію про надання Україні далекобійних ракет Taurus.

Про це перший парламентський секретар фракції ХДС/ХСС Торстен Фрай розповів газеті Rheinische Post, повідомляє "Європейська правда".

За словами Фрая, фракція ХДС/ХСС поставить питання про постачання Україні ракет Taurus на поіменне голосування в Бундестазі "на наступному сесійному тижні", позаяк "парламент повинен взяти на себе ініціативу".

Газета уточнює, що голосування може відбутись у четвер, 14 березня. Резолюція містить заклик до уряду Німеччини "нарешті задовольнити український запит на поставку крилатих ракет Taurus із наявних запасів Бундесверу в максимально можливому обсязі і без зволікань".

У документі ХДС/ХСС також закликає провести навчання українських солдатів з використання Taurus і "за необхідності протидіяти перешкодам на шляху передачі секретної інформації шляхом відповідної співпраці з німецькою оборонною промисловістю".

Нестачу далекобійних ракет в арсеналі Бундесверу резолюція пропонує компенсувати шляхом негайних закупівель "відповідно до оперативних вимог і зобов'язань, взятих перед НАТО".

У ХДС/ХСС сподіваються, що зможуть заручитись підтримкою частини депутатів керівної коаліції, де, як стверджують, наростає невдоволення рішенням канцлера ФРН Олафа Шольца будь-що виступати проти надання Києву Taurus.

Минулого місяця в Бундестазі не знайшлося достатньо голосів для ухвалення резолюції, внесеної опозицією, із прямим закликом надати Україні далекобійні ракети Taurus.

Водночас німецькі депутати підтримали підготовлену керівними партіями пропозицію щодо озброєння для України, яка, серед іншого, передбачає заклик надати далекобійні системи Києву. Крилаті ракети Taurus у пропозиції напряму не згадуються.

Читайте також: Зброя для бункерів та "Кримського мосту": на що здатні німецькі Taurus та чи варто на них чекати.