Баварські ультраправі депутати вирушили до Росії на "вибори" Путіна

Троє депутатів правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") із земельного парламенту Баварії вирушили до Росії спостерігати за "виборами" президента 17 березня на запрошення з РФ.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Bild.

Повідомляють, що до РФ поїхали Андреас Юрка, Елена Роон та Ульріх Зінгер, яких Москва запросила як "експертів з питань демократії".

Примітно, що Росія не допустила спостерігачів за виборами від Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Поїздку депутатів розкритикувала група "АдН" в парламенті землі Баварія.

"Парламентська група однозначно не підтримує цю поїздку", – заявила її голова Катрін Ебнер-Штайнер.

Раніше повідомляли, що троє депутатів правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" із земельного парламенту Баварії зібралися їхати в Росію спостерігати за "виборами" президента.

Депутати заявили, що вирішили самостійно профінансувати поїздку, хоча її пропонували оплатити в РФ, оскільки "не хочуть звинувачень в упередженості".

На початку лютого німецький суд дозволив визнати молодіжну організацію "Альтернативи для Німеччини" екстремістською.

Рейтинг партії, який в другій половині 2023 року постійно зростав, нещодавно просів - після гучного скандалу з участю її представників у зустрічі ультраправих, де обговорювали ідею про депортацію з Німеччини людей іммігрантського походження. Публікація інформації про це спричинила хвилю регулярних протестів проти ультраправих.