ЗМІ: Баварські депутати "АдН" хочуть їхати в Росію на "вибори" Путіна

Троє депутатів правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" із земельного парламенту Баварії зібралися їхати в Росію спостерігати за "виборами" президента в середині березня на запрошення з РФ.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Нещодавно троє депутатів "АдН" поділилися з федеральним виконавчим комітетом партії, земельним виконавчим комітетом у Баварії та з фракцією регіонального парламенту запрошеннями від Громадської палати РФ, щоб обгрунтувати їхню відсутність 13-19 березня, зазначивши, що вбачають метою поїздки також "виконати запит на дипломатичний діалог, що підтримується лінією партії". Один такий лист опинився у розпорядженні Bayerischer Rundfunk.

Їхати у Росію планують депутати Андреас Юрка, Елена Роон та Ульріх Зінгер.

Депутати заявили, що вирішили самостійно профінансувати поїздку, хоча її пропонували оплатити, оскільки "не хочуть звинувачень в упередженості".

Вже загадане BR та ARD мають у розпорядженні переписку, з якої випливає, що федеральне правління "АдН" не в захваті від поїздки депутатів і рекомендувало їм відмовитися від неї.

Німецькі ЗМІ зауважують, що це може посприяти подальшим негативним подіям для "АдН" всередині країни, якій і так загрожує визнання правоекстремістською, а спецслужби останнім часом звертають посилену увагу на її зв’язки з Росією.

На початку лютого суд дозволив визнати молодіжну організацію "Альтернативи для Німеччини" екстремістською.

Рейтинг партії, який в другій половині 2023 року постійно зростав, нещодавно просів - після гучного скандалу з участю її представників у зустрічі ультраправих, де обговорювали ідею про депортацію з Німеччини людей іммігрантського походження. Публікація інформації про це спричинила хвилю регулярних протестів проти ультраправих.