Баварские ультраправые депутаты отправились в Россию на "выборы" Путина

Трое депутатов правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") из земельного парламента Баварии отправились в Россию наблюдать за "выборами" президента 17 марта по приглашению из РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Bild.

Сообщают, что в РФ поехали Андреас Юрка, Елена Роон и Ульрих Зингер, которых Москва пригласила как "экспертов по вопросам демократии".

Примечательно, что Россия не допустила наблюдателей за выборами от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Поездку депутатов раскритиковала группа "АдГ" в парламенте земли Бавария.

"Парламентская группа однозначно не поддерживает эту поездку", – заявила ее председатель Катрин Эбнер-Штайнер.

Ранее сообщалось, что трое депутатов правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" из земельного парламента Баварии собрались ехать в Россию наблюдать за "выборами" президента.

Депутаты заявили, что решили самостоятельно профинансировать поездку, хотя ее предлагали оплатить в РФ, поскольку "не хотят обвинений в предвзятости".

В начале февраля германский суд разрешил признать молодежную организацию "Альтернативы для Германии" экстремистской.

Рейтинг партии, который во второй половине 2023 года постоянно рос, недавно просел – после громкого скандала вокруг участия ее представителей во встрече ультраправых, где обсуждали идею о депортации из Германии людей иммигрантского происхождения. Публикация информации об этом вызвала волну регулярных протестов против ультраправых.