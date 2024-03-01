Заяви Макрона щодо України поглибили конфлікт між прем’єром і президентом Хорватії  

Розкол між прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем і президентом Зораном Мілановичем продовжує поглиблюватися після того, як президент Франції Емманюель Макрон припустив, що майбутнє розгортання західних військ в Україні не можна остаточно "виключати".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Близько 20 європейських лідерів зібралися в понеділок у Парижі на саміт на підтримку України, організований під егідою Макрона наприкінці минулого тижня, з метою пошуку шляхів подальшої військової підтримки Києва з боку західних країн.

Хоча вже в понеділок, після зустрічі європейських лідерів у Парижі, Макрон пояснив, що з цього питання "немає консенсусу", його слова викликали широкий резонанс, і у вівторок кілька столиць ЄС, зокрема Берлін, Варшава і Мадрид, відкинули його коментарі.

Хоча Пленкович також заявив, що Хорватія не відправлятиме солдатів в Україну, його участь у зустрічі та його заяви відкрили двері для нового конфлікту з Мілановичем.

Зокрема, Пленкович заявив, що Хорватія не має наміру відправляти солдатів в Україну, але Загреб продовжить допомагати Києву, як і раніше – економічно, фінансово, військово і гуманітарно, але без прямої участі у війні.

Він додав, що в грудні 2022 року в парламенті не вистачило лише чотири голоси, щоб схвалити участь Хорватії в тренувальній місії EUMAM для українських солдатів.

"Оскільки ми не досягли успіху навіть у цьому символізмі, ми навіть не запропонували варіант, щоб хорватські солдати поїхали в Україну", – сказав Пленкович журналістам у вівторок, коли вони запитали його, якою є позиція Загреба щодо заяви Макрона про те, що Заходу, можливо, доведеться відправити солдатів.

Офіс Мілановича різко відреагував на слова Пленковича.

"Про що саме йшлося в Парижі, і що Пленкович пообіцяв там від імені Хорватії (як минулого року пообіцяв тренувати українських солдатів без узгодження з президентом республіки)?" – запитали в канцелярії президента.

"Від чийого імені і в чиїх інтересах Пленкович претендує на право навіть брати участь в дискусіях про участь хорватських солдатів у війні в Україні? Чи Пленкович наполягає на обов'язковій військовій підготовці в Хорватії, щоб підготувати хорватських солдатів до відправки на війну в Україну?", – додали вони.

"Якби не було хорватського парламенту і президента республіки, очевидно, що Пленкович безпосередньо втягнув би Хорватію у війну в Україні", – заявили в канцелярії президента.

Конфлікт між Пленковичем і Мілановичем через війну в Україні триває від початку російської агресії проти України в лютому 2022 року.

Пленкович звинувачує Мілановича в "русофільстві" і раніше заявляв, що той "діє як якийсь кремлівський достойник".

Нагадаємо, Міланович закликав не порівнювати ситуацію Косова з анексією Криму, заявивши, що Крим ніколи більше не буде українською територією.

Також Міланович заявляв, що Хорватії не слід надавати військову допомогу Україні, а відправка західних танків Києву тільки затягне війну.