В Хорватии распустили парламент для проведения досрочных выборов

Хорватские законодатели в четверг проголосовали за роспуск парламента, чтобы открыть путь к парламентским выборам, которые должны состояться в течение двух месяцев.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Голосование было запланировано на осень, но правительство решило провести его до выборов в Европарламент в июне.

Официальное заявление о роспуске парламента подали 11 оппозиционных партий во главе с Социал-демократической партией (SDP) и левой экологической партией "Можем!" после волны протестов против политики правящего Хорватского демократического союза (HDZ) во главе с действующим премьер-министром Андреем Пленковичем.

Ожидается, что президент Зоран Миланович официально назначит дату выборов на этой неделе.

Правоцентристский HDZ возглавляет правительство в течение последних трех сроков, а Пленкович был премьер-министром в течение последних восьми лет. Опросы показывают, что HDZ, скорее всего, победит на выборах, но сформировать новое правительство будет трудно.

В конце февраля правящее большинство в парламенте Хорватии отказалось его распустить и назначить выборы, несмотря на требования оппозиции, которая пообещала провести ответные акции протеста.

17 февраля тысячи людей вышли на митинг в столице Хорватии Загребе, обвиняя правящую правоцентристскую партию в коррупции и требуя скорейшего проведения нынешних парламентских выборов.

Ранее несколько сотен журналистов устроили в Загребе акцию протеста против намерений властей принять законопроект, который потенциально предусматривает заключение за разглашение подробностей уголовных расследований.