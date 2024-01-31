У столиці Хорватії журналісти протестували проти обмежень своєї роботи

Кілька сотень журналістів 31 січня влаштували в Загребі акцію протесту проти намірів влади ухвалити законопроєкт, який потенційно передбачає ув'язнення за розголошення подробиць кримінальних розслідувань.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Від початку січня парламент Хорватії розглядає законопроєкт, який передбачає позбавлення волі на строк до трьох років за розголошення інформації про "слідчі або доказові дії".

Уряд наполягає на тому, що в документі не згадуються журналісти й стосується він передусім працівників суду й поліції, адвокатів і свідків. Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович наголошував, що законодавство "вирішує проблему витоку інформації на непублічній фазі кримінального провадження".

Але хорватські журналісти стверджують, що законопроєкт змусить замовкнути їхні джерела в правоохоронних органах і зменшить обсяг інформації, яку надають викривачі, що ускладнить висвітлення корупції та суспільних проблем.

Фото: BIRN

Під час мітингу в центрі Загреба демонстранти розмахували плакатами, в тому числі плакатом з написом "Немає джерел – немає політичних проблем". Десятки журналістів також протестували у другому за величиною місті Хорватії Спліті.

"Це акт державної агресії проти суспільних інтересів", – заявив голова Хорватської асоціації журналістів Хрвоє Зовко.

Напередодні протесту влада Хорватії оголосила про поправку до законопроєкту, яка передбачає, що людина, яка публікує інформацію в "переважно суспільних інтересах", не стане мішенню для переслідувань.

Протести відбуваються на тлі підготовки Хорватії до парламентських та президентських виборів, які відбудуться протягом цього року.

Минулого року десятки журналістів і правозахисників протестували в Республіці Сербській – сербській частині Боснії і Герцеговини, де обговорювалось повернення кримінальної відповідальності за наклеп і образу.