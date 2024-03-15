Президент Литви прийшов на прощання з литовським добровольцем, загиблим в Україні

Президент Литви Гітанас Науседа прийшов на церемонію прощання з литовським добровольцем Тадом Тумом, який загинув, захищаючи Україну.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У четвер труну з Тадасом Тумасом, з яким вже попрощались в Україні, привезли до Литви. Вранці у п’ятницю почалося прощання з ним у Вільнюсі, на церемонію прийшли його литовські друзі, громадські діячі та політики, включно з президентом.

V. Raupelis/ LRT.lt

Президент Гітанас Науседа сказав, що прийшов вшанувати Тадаса Тумаса як борця за свободу.

"Це була хоробра людина, свобода для нього була найвищою цінністю... Честь йому", – сказав Науседа у своїй промові.

V. Raupelis/ LRT.lt

Тіло добровольця залишатиметься у церкві Св. Ігнатія до 20:00 у п’ятницю, а також з 9:00 до 11:00 у суботу, після чого капелан литовської армії проведе панахиду і Тумаса поховають на військовому кладовищі Антакальніс.

V. Raupelis/ LRT.lt

Нагадаємо, литовець загинув під Бахмутом наприкінці лютого.

Перед тим стало відомо про загибель добровольця із Чехії під Авдіївкою. У грудні в Україні загинув доброволець з Ірландії.