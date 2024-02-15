Під Авдіївкою загинув доброволець із Чехії

Міністерство закордонних справ Чехії підтвердило загибель під час бойових дій в Україні чеського громадянина – вже четвертого від початку повномасштабного російського вторгнення.

Це випливає з коментаря речника МЗС Чехії Деніеля Дрейка для порталу Seznam Zprávy, повідомляє "Європейська правда".

"Я можу підтвердити одну загибель чеського громадянина на вихідних під Авдіївкою", – зазначив речник чеського зовнішньополітичного відомства.

Він додав, що МЗС підтверджує загибель чотирьох чеських громадян з початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Про загибель чеського добровольця вранці 15 лютого повідомив волонтерський рух Vozím drony na Ukrajinu.

"Його товариші по службі бачили, як його позиція потрапила під мінометний обстріл. До цього дня він не приїхав, а на його позиції вже перебувають росіяни", – додали там.

Українська армія вже кілька місяців тримає оборону Авдіївки від дедалі сильнішого натиску окупантів. Останніми днями становище погіршується і, за деякими повідомленнями, українським силам може навіть загрожувати оточення в місті.