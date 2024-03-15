В боях за Украину погиб доброволец из Германии

В боях на востоке Украины погиб немецкий доброволец.

Об этом Redaktionsnetzwerk Deutschland сообщили в Интернациональном легионе, передает "Европейская правда".

37-летний мужчина, который называл себя Штефан, погиб во время российского артиллерийского обстрела в четверг.

В сообщении говорится, что Штефан работал с разведывательным подразделением из укрытия, которое попало под прямое попадание, а затем обвалилось. "Когда нам удалось его откопать, он был уже мертв", – заявили в Интернациональном легионе.

Там добавили, что Штефан был "настоящим героем".

Redaktionsnetzwerk Deutschland взяло интервью у немца чуть больше года назад во время встречи в Харькове. Штефан тогда рассказал, что пять лет служил в Бундесвере и трижды был в Афганистане. У него была автотранспортная компания на юге Германии. В апреле 2022 года он поехал в Украину.

Штефан тогда рассказал, что получил осколочное ранение черепа в бою. За его голову российские войска назначили вознаграждение. Поэтому боец не хотел, чтобы о нем публиковали какие-то подробности. Он также хотел, чтобы его фотографировали только с закрытым лицом.

Как сообщалось, президент Литвы Гитанас Науседа пришел на церемонию прощания с литовским добровольцем Тадасом Тумасом, который погиб, защищая Украину. Литовец погиб под Бахмутом в конце февраля.

Перед тем стало известно о гибели добровольца из Чехии под Авдеевкой. В декабре в ходе войны в Украине погиб доброволец из Ирландии.