В Україні на війні загинув доброволець з Литви

Перший литовський доброволець, який воює на боці України проти РФ, загинув у п'ятницю, коли російський безпілотник влучив у автомобіль із ним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Керівник інструкторської місії Gyvačių Sala (Острів Зміїний) Сигітас Маляускас підтвердив загибель литовця.

За його словами, загиблий – 43-річний Тадас Тумас. Як повідомляється, у чоловіка залишилися дружина і двоє дітей у Литві.

Литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас також підтвердив, що отримав інформацію про загибель литовця в Україні.

"Ця інформація дійшла до посольства Литви у Києві і до нас. За попередньою інформацією, він загинув під Бахмутом, але ніяких інших обставин не повідомляється", – сказав міністр.

Литовський доброволець служив у 92-й бригаді Збройних сил України. Він служив трохи більше трьох місяців.

"За фахом він був мінометником. Але, як це часто буває в бойових діях, виконував різні обов'язки", – розповів Маляускас.

За його словами, Тумас і ще один солдат, який також загинув внаслідок атаки російського безпілотника, перевозили міни на лінію фронту під Бахмутом.

Минулого тижня стало відомо про загибель добровольця із Чехії під Авдіївкою. У грудні в ході війни в Україні загинув доброволець з Ірландії.