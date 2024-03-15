Байден схвалив заяви сенатора Шумера щодо нових виборів в Ізраїлі

Президент США Джо Байден заявив, що сенатор-демократ Чак Шумер розділив стурбованість багатьох американців, коли закликав до нових виборів в Ізраїлі.

Заяву Байдена наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Американський президент сказав, що Шумер "виголосив гарну промову".

"Він висловив серйозну стурбованість, яку поділяє не тільки він, але й багато американців", – сказав Байден в Овальному кабінеті Білого дому.

Напередодні Шумер закликав до проведення нових виборів в Ізраїлі, різко розкритикувавши прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу як перешкоду на шляху до миру.

Сам Байден нещодавно заявляв, що ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньягу "більше шкодить Ізраїлю, ніж допомагає йому" у тому, як він підходить до війни проти ХАМАС в Газі.

Він також казав, що потенційна ізраїльська операція в місті Рафах, де знайшли притулок понад 1,3 мільйона палестинців, є для нього "червоною лінією".

За даними Пентагону, внаслідок військової операції Ізраїлю в секторі Гази у відповідь на атаку з боку терористичного угруповання ХАМАС загинули понад 25 тисяч палестинських жінок і дітей.