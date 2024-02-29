Пентагон: Від початку операції Ізраїлю проти ХАМАС у Газі загинули 25 тисяч жінок і дітей

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що внаслідок військової операції Ізраїлю в секторі Гази у відповідь на атаку з боку терористичного угруповання ХАМАС загинули понад 25 тисяч палестинських жінок і дітей.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Відповідаючи на запитання під час слухань у Комітеті з питань збройних сил Палати представників про кількість вбитих жінок і дітей в Газі, Остін сказав, що "це понад 25 тисяч".

Ця заява пролунала на тлі прагнень Вашингтона припинити вогонь та зменшити кількість жертв серед цивільного населення в Газі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Джо Байдена готується відправити Ізраїлю нову партію військової допомоги, незважаючи на те, що США наполягають на припиненні вогню в секторі Гази через значну кількість цивільних жертв.

Перед цим Байден закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу утриматися від наступу на місто Рафах на півдні Гази без плану захисту цивільного населення.

За інформацією медіа, Держдеп США проводить розслідування щодо можливого порушення використання американської зброї з боку підрозділів армії Ізраїлю під час бойових дій в Газі.

За даними ЗМІ, глава Білого дому у приватних розмовах зневажливо висловлюється про Нетаньягу, однак не змінює політику США щодо Ізраїлю та Гази.