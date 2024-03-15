Байден одобрил заявления сенатора Шумера о новых выборах в Израиле

Президент США Джо Байден заявил, что сенатор-демократ Чак Шумер разделил обеспокоенность многих американцев, когда призвал к новым выборам в Израиле.

Заявление Байдена приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Американский президент сказал, что Шумер "произнес хорошую речь".

"Он выразил серьезную обеспокоенность, которую разделяет не только он, но и многие американцы", – сказал Байден в Овальном кабинете Белого дома.

Шумер накануне призвал к проведению новых выборов в Израиле, резко раскритиковав премьер-министра Биньямина Нетаньяху как препятствие на пути к миру.

Сам Байден недавно заявлял, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху "больше вредит Израилю, чем помогает ему" в том, как он подходит к войне против ХАМАС в Газе.

Он также говорил, что потенциальная израильская операция в городе Рафах, где нашли убежище более 1,3 миллиона палестинцев, является для него "красной линией".

По данным Пентагона, в результате военной операции Израиля в секторе Газа в ответ на атаку со стороны террористической группировки ХАМАС погибли более 25 тысяч палестинских женщин и детей.